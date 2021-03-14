İtalya'da son 24 saatte 21 bin 315 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 315 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 273 bin 966 testte 21 bin 315 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda toplam vaka sayısı 3 milyon 223 bin 142'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 531 bin 266'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 82'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 264 artarak 102 bin 145'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 bin 835 artışla 2 milyon 589 bin 731'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 6 milyon 610 bin 347 oldu. Aşılananların 1 milyon 968 bin 796'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin