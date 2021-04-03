İtalya'da son 24 saatte 21 bin 261 Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 21 bin 261 Kovid-19 vakası kaydedildi

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 261 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 261 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 261 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede dünden bugüne yapılan 359 bin 214 test yapıldı.

Salgında son 24 saatte 21 bin 261 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 650 bin 247'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 564 bin 855 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 376 artarak 110 bin 704'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 21 bin 311 artışla 2 milyon 974 bin 688'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 10 milyon 846 bin 621 oldu. Aşılananların 3 milyon 388 bin 472'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Öte yandan, ülkede bu hafta sonu Paskalya Yortusu'nun kutlanması sebebiyle ülke geneli sıkı tedbirlerin uygulandığı kırmızı bölge kapsamına alındı. Zorunlu haller dışında halkın sokağa çıkmasının da kısıtlandığı kırmızı bölge uygulaması 6 Nisan Salı gününe kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı de kolluk kuvvetleri vasıtasıyla kentlerde kısıtlamalara yönelik denetimlerini arttırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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