İtalya'da son 24 saatte 20 bin 159 Kovid-19 vakası tespit edildi
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İtalya'da son 24 saatte 20 bin 159 Kovid-19 vakası tespit edildi

21.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:33
İtalya'da son 24 saatte 20 bin 159 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 159 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 159 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 277 bin 86 testte 20 bin 159 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 376 bin 376'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 571 bin 672'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 448'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 300 artarak 104 bin 942'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 13 bin 526 artışla 2 milyon 699 bin 762'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 7 milyon 763 bin 684 oldu. Aşılananların 2 milyon 467 bin 351'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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