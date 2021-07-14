İtalya'da son 24 saatte 2 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
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İtalya'da son 24 saatte 2 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 2 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artarak 127 bin 831'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artarak 127 bin 831'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 210 bin 599 testte 2 bin 153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece 10 Haziran'dan beri günlük vaka sayısı ilk kez 2 binin üstünde kaydedildi.

Salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 275 bin 846'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 41 bin 700'e çıktı.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artarak 127 bin 831'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 1079 artışla 4 milyon 106 bin 315'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 59 milyon 32 bin 579 oldu. Aşılananların 25 milyon 7 bin 676'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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