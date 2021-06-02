İtalya'da son 24 saatte 2 bin 897 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 897 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 223 bin 200'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 897 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 223 bin 200'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 226 bin 272 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 897 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 223 bin 200'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 283'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 535 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 210 bin 50 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 56 kişi azalarak 933'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 35 milyon 578 bin 293 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 12 milyon 337 bin 272 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı