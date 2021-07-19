İtalya'da son 24 saatte 2 bin 72 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 2 bin 72 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 72 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 72 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 289 bin 528'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 72 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 289 bin 528'e ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 3 binin altına geriledi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 89 bin 89 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 72 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 289 bin 528'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 874'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 651 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 47 bin 525 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 6 kişi artarak 162'ye yükseldi. Ülke genelinde Covid-19 testlerindeki pozitiflik oranı ise yüzde 1.9'dan 2.3'e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 61 milyon 777 bin 255 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 27 milyon 331 bin 228 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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