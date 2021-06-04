İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti
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İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 73 kişi öldü.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 73 kişi öldü.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 220 bin 939 testte 2 bin 557 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 227 bin 719'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 200 bin 192'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 836'ya geriledi.

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73 artarak 126 bin 415'e yükseldi. Ülkede günlük ölü sayısı, son bir haftadır 100'ün altında seyrediyor.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 853 artışla 3 milyon 901 bin 112'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 36 milyon 600 bin 798 oldu. Aşılananların 12 milyon 622 bin 492'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün (ISS) salgının gidişatına ilişkin haftalık değerlendirme raporuna göre, virüs bulaşma katsayısı (Rt endeksi) ülke genelinde 0,68'e geriledi. Ülkede her 100 bin kişide görülen vaka sayısı da 32'ye düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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