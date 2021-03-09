İtalya'da son 24 saatte 19 bin 749 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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İtalya'da son 24 saatte 19 bin 749 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

09.03.2021 21:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:22
İtalya'da son 24 saatte 19 bin 749 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 345 bin 336 testte 19 bin 749 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

İtalya'da Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 345 bin 336 testte 19 bin 749 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda vaka sayısı 3 milyon 101 bin 93'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 478 bin 883'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 756'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı, 376 artarak 100 bin 479'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 999 artışla 2 milyon 521 bin 731'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 5 milyon 668 bin 373 oldu. Aşılananların 1 milyon 721 bin 194'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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