İtalya'da son 24 saatte 19 bin 215 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 501 bin 815 testte 19 bin 215 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 225 bin 517'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 284 bin 877'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 829'a çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66 artarak 134 bin 831'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 8 bin 151 artışla 4 milyon 805 bin 809'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 101 milyon 704 bin 327 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 914 bin 923 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 85'i buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 11 milyon 309 bin 329 hatırlatıcı doz uygulandı.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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