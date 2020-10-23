İtalya'da son 24 saatte 19 bin 143 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 19 bin 143 yeni koronavirüs vakası

23.10.2020 18:06 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:11
İtalya'da son 24 saatte 19 bin 143 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 143 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 143 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 484 bin 906'ya yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 143 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 91 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 484 bin 906'ya, toplam can kaybı ise 37 bin 59'a ulaştı. Ülkede 261 bin 808 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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