İtalya'da son 24 saatte 188 bin 797 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 188 bin 797 Kovid-19 vakası kaydedildi, 385 kişi hayatını kaybetti.

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 110 bin 266 testte 188 bin 797 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 9 milyon 418 bin 256'yı buldu.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 682 bin 41 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 385 artarak 142 bin 590'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 143 bin 29 artışla 6 milyon 593 bin 625'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 122 milyon 166 bin 535 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 3 bin 713 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 87'ye ulaştı.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 28 milyon 504 bin 317 hatırlatıcı doz uygulandı.