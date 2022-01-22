İtalya'da son 24 saatte 171 bin 263 vaka - Haberler
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İtalya'da son 24 saatte 171 bin 263 vaka

İtalya'da son 24 saatte 171 bin 263 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da son 24 saatte 171 bin 263 korona virüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 9 milyon 781 bin 191'e ulaştı.

İtalya'da son 24 saatte 171 bin 263 korona virüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 9 milyon 781 bin 191'e ulaştı.

İtalya'da günlük korona virüs vakaları 150 bini üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte yapılan 1 milyon 43 bin 649 korona virüs testinde 171 bin 263 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 781 bin 191'e ulaştığı bildirildi. Ülkede korona virüs nedeniyle son 24 saatte 333 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 143 bin 296'ya yükseldi.

İtalya'da aktif hasta sayısı 2 milyon 723 bin 949 olarak açıklanırken, iyileşen hasta sayısının ise 148 bin 756 olduğu belirtildi. Ülkede ayrıca yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 31 kişi azalarak bin 676'ya geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 123 milyon 277 bin 135 doz korona virüs aşısı yapılırken, 47 milyon 34 bin 124 kişiye 2 doz, 29 milyon 495 bin 858 kişiye ise hatırlatıcı aşı dozu uygulandı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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