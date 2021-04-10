İtalya'da son 24 saatte 17 bin 567 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünden bugüne 17 bin 567 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünden bugüne 17 bin 567 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 320 bin 892 testte 17 bin 567 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den beri toplam vaka sayısı 3 milyon 754 bin 77'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 533 bin 85'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 588'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 344 artarak 113 bin 923 oldu.

İyileşenlerin sayısı 20 bin 483 artışla 3 milyon 107 bin 69'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 12 milyon 652 bin 847 oldu. Aşılananların 3 milyon 853 bin 704'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin