İtalya'da son 24 saatte 17 bin 221 Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 17 bin 221 Kovid-19 vakası kaydedildi

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da son 24 saatte 17 bin 221 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünden bugüne 17 bin 221 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünden bugüne 17 bin 221 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 362 bin 162 testte 17 bin 221 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 717 bin 602'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 544 bin 330'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 663'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 487 artarak 112 bin 861'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 229 artışla 3 milyon 60 bin 411'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 11 milyon 850 bin 555 oldu. Aşılananların 3 milyon 653 bin 666'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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