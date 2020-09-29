İtalya'da son 24 saatte 1648 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da son 24 saatte 1648 yeni koronavirüs vakası

29.09.2020 19:46 | Son Güncelleme: 29.09.2020 19:50
İtalya'da son 24 saatte 1648 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1648 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 1648 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 313 bin 11'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1648 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 24 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 313 bin 11'e, toplam can kaybı ise 35 bin 875'e ulaştı. Ülkede 226 bin 506 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Erkan Kandemir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Esra Erol Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tamer Tuna Gökhan Töre Mehmet Özdilek Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Ekim Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte 1648 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 19:53:26. #1.15#
title