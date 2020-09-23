İtalya'da son 24 saatte 1640 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 1640 yeni koronavirüs vakası

23.09.2020 18:20 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:24
İtalya'da son 24 saatte 1640 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1640 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 1640 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 302 bin 537'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1640 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 20 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 302 bin 537'ye, toplam can kaybı ise 35 bin 758'e ulaştı. Ülkede 220 bin 665 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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