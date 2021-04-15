İtalya'da son 24 saatte 16 bin 974 Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 16 bin 974 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 974 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 380 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 380 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 319 bin 633 testte 16 bin 974 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda vaka sayısı 3 milyon 826 bin 156'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 510 bin 23'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 417'ye geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 380 artarak, 115 bin 937'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 220 artışla 3 milyon 200 bin 196'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 14 milyon 47 bin 722 oldu. Aşılananların 4 milyon 179 bin 129'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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