İtalya'da son 24 saatte 16 bin 806 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 16 bin 806 vakaya rastlanırken, 72 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 679 bin 462 testte 16 bin 806 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 60 bin 430'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 208 bin 871'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 698'e yükseldi.

Aktif hasta sayısı, hazirandan bu yana ilk kez 200 binin üzerine çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72 artarak 134 bin 3 oldu.

İyileşenlerin sayısı da 7 bin 650 artışla 4 milyon 717 bin 556'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 97 milyon 211 bin 945 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 722 bin 944 oldu. Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 7 milyon 326 bin 201 hatırlatıcı doz uygulandı.

Bu arada, İtalya İlaç Ajansının (AIFA), dün 5-11 yaş grubundakilerin azaltılmış dozla Pfizer-Biontech'in Kovid-19 aşısından olabilmesine onay vermesinin ardından çocuklara yönelik aşılamanın 16 Aralık'ta başlayacağı bildirildi.

Diğer yandan, salgınla mücadele kapsamında başkent Roma'da belediyenin kararıyla, 4 Aralık Cumartesi gününden itibaren alışveriş yapılan mağazaların olduğu caddeler ile kalabalıkların oluştuğu önemli meydan ve anıtların bulunduğu yerlerde açık havada da maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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