İtalya'da son 24 saatte 16 bin 232 Kovid-19 vakası tespit edildi
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İtalya'da son 24 saatte 16 bin 232 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 232 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 16 bin 232 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 16 bin 232 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 364 bin 804 testte 16 bin 232 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 920 bin 945'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 472 bin 196'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 21'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 360 artarak 118 bin 357 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 125 artışla 3 milyon 330 bin 392'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 16 milyon 414 bin 981 oldu. Aşılananların 4 milyon 829 bin 220'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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