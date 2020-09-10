İtalya'da son 24 saatte 1597 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 1597 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1597 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 1597 yeni koronavirüs vakası
10.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:41

İtalya'da son 24 saatte 1597 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 283 bin 180'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1597 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 10 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 283 bin 180'e, toplam can kaybı ise 35 bin 587'ye ulaştı. Ülkede 211 bin 885 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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