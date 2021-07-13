İtalya'da son 24 saatte 1500'den fazla Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 1500'den fazla Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da son 24 saatte 1500'den fazla Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1534 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1534 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 192 bin 543 testte 1534 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 273 bin 693'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 40 bin 649 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 artarak 127 bin 808 oldu. İyileşenlerin sayısı da 1287 artışla 4 milyon 105 bin 236'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla aşılananların sayısı 58 milyon 457 bin 573 oldu. Aşılananların 24 milyon 522 bin 999'unu ikinci doz yapılanlar oluşturdu.

Bu arada, İtalya Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2020) kazanması dolayısıyla yapılan kutlamaların ülke genelinde vakaları artırmasından endişe ediliyor.

Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu Üyesi İmmünolog Sergio Abrignani, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "4-5 gün içinde riskli davranışların olduğu yerlerde vaka sayılarındaki yükselişleri gözlemleyebiliriz eğer olursa. Bu kutlamalarda bazı şeyleri çok riske attık. Umuyorum ki Napoli'nin İtalya Kupası'nı aldığı ya da Inter'in lig şampiyonluğunu aldığı dönemdeki gibi vaka sayıları zirve yapmadan kapatırız bu dönemi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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