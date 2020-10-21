İtalya'da son 24 saatte 15 bin 199 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 199 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 199 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 449 bin 648'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 199 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 127 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 449 bin 684'e, toplam can kaybı ise 36 bin 832'ye ulaştı. Ülkede 257 bin 374 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı