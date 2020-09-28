İtalya'da son 24 saatte 1494 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 1494 yeni koronavirüs vakası

28.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:03
İtalya'da son 24 saatte 1494 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1494 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 1494 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 311 bin 364'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1494 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 16 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 311 bin 364'e, toplam can kaybı ise 35 bin 851'e ulaştı. Ülkede 221 bin 762 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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