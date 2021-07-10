İtalya'da son 24 saatte 1400 Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 1400 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da son 24 saatte 1400 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1400 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1400 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 208 bin 419 testte 1400 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 269 bin 885'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 41 bin 15 olarak kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 artarak 127 bin 768'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1763 artışla 4 milyon 101 bin 102'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 56 milyon 917 bin 775 oldu. Aşılananların 23 milyon 206 bin 691'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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