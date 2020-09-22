İtalya'da son 24 saatte 1392 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 1392 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1392 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 1392 yeni koronavirüs vakası
22.09.2020 20:18 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:22

İtalya'da son 24 saatte 1392 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 300 bin 897'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1392 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 14 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 300 bin 897'ye, toplam can kaybı ise 35 bin 738'e ulaştı. Ülkede 219 bin 670 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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