İtalya'da son 24 saatte 136 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte 136 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 136 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da son 24 saat içinde 136 kişinin hayatını kaybederken, 6 bin 659 pozitif vaka tespit edildi.

İtalya'da son 24 saat içinde 136 kişinin hayatını kaybederken, 6 bin 659 pozitif vaka tespit edildi.

İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mayıs'ta açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 294 bin 686 korona virüs testinde 6 bin 659 pozitif vaka tespit edildi. Son 24 saat içinde 136 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 124 bin 63'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, 13 bin 292 kişinin iyileştiğini ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının 332 bin 830'a gerilediğini açıkladı. Salgının başından beri yeni tip korona virüse yakalanan kişi sayısı ise toplamda 4 milyon 153 bin 374'e ulaştı.

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 55 azalarak bin 805'e düştüğü ülkede 15 Mayıs itibariyle 26 milyon 682 bin 630 doz Covid-19 aşısı uygulandı. 8 milyon 370 bin 461 kişinin her iki doz aşısı da tamamlandı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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