İtalya'da son 24 saatte 13 bin 762 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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İtalya'da son 24 saatte 13 bin 762 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

18.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:06
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 762 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 762 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 762 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 288 bin 458 testte 13 bin 762 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 2 milyon 765 bin 412'ye çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 384 bin 501'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 347 artarak 94 bin 887'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 17 bin 771 artışla 2 milyon 286 bin 24'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 3 milyon 235 bin 140 oldu. Aşılananların 1 milyon 311 bin 743'ü ikinci dozu yaptıranlar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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