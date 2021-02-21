İtalya'da son 24 saatte 13 bin 452 Kovid-19 vakası tespit edildi
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İtalya'da son 24 saatte 13 bin 452 Kovid-19 vakası tespit edildi

21.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 21.02.2021 22:32
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 452 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünden bugüne 13 bin 452 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünden bugüne 13 bin 452 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 250 bin 986 testte 13 bin 452 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda toplam vaka sayısı 2 milyon 809 bin 246'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 4 bin 272 artarak 388 bin 895'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 232 artarak, 95 bin 718'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 8 bin 946 artışla 2 milyon 324 bin 633'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, 3 milyon 497 bin 825 oldu. Aşılananların 1 milyon 330 bin 54'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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