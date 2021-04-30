İtalya'da son 24 saatte 13 bin 446 Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 13 bin 446 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 446 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 263 artarak 120 bin 807'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 263 artarak 120 bin 807'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 338 bin 771 testte 13 bin 446 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda vaka sayısı 4 milyon 22 bin 653'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 436 bin 270'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 583'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 263 artarak 120 bin 807'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 621 artışla 3 milyon 465 bin 576'ya ulaştı.

Aşılamada günlük 500 bin hedefine ulaşıldı

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yaptığı açıklamada, ülkede dün itibarıyla aşılamada günlük hedef olarak belirledikleri sayıya ulaştıklarını belirterek, "Dün İtalya'da 500 binden fazla doz aşı yapıldı. Ulusal sağlık hizmetinin kadın-erkek tüm çalışanlarına, büyük takım çalışması ortaya koyan tüm devlet kurumlarına teşekkür ederim. Aşı, böylesine zor aylardan tek çıkış yolu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 19 milyon 606 bin 500 oldu. Aşılananların 5 milyon 833 bin 485'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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