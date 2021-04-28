İtalya'da son 24 saatte 13 bin 385 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 13 bin 385 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 385 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 13 bin 385 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 994 bin 894'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 13 bin 385 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 994 bin 894'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 336 bin 336 korona virüs testi yapıldığı ve 13 bin 385 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 994 bin 894'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 344 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 120 bin 256'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 416 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 442 bin 771 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 37 kişi azalarak 2 bin 711'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 18 milyon 617 bin 429 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 5 milyon 475 bin 401 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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