İtalya'da son 24 saatte 1229 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da son 24 saatte 1229 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1229 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 1229 yeni koronavirüs vakası
15.09.2020 19:07 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:11

İtalya'da son 24 saatte 1229 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 289 bin 990'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1229 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 9 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 289 bin 990'a, toplam can kaybı ise 35 bin 633'e ulaştı. Ülkede 214 bin 645 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Cem Yılmaz Ozan Çolakoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Daha Fazla Kız Kredi Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte 1229 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 19:15:35. #1.15#
title