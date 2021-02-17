İtalya'da son 24 saatte 12 bin 74 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 12 bin 74 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

17.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:43
İtalya'da son 24 saatte 12 bin 74 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 74 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 74 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 294 bin 411 testte 12 bin 74 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 751 bin 657'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 388 bin 864'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 369 artarak, 94 bin 540'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 519 artışla 2 milyon 268 bin 253'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 146 bin 842 oldu. Aşılananların 1 milyon 298 bin 844'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Mutasyona uğramış yeni bir türü tespit edildi

İtalya'nın Campania Bölgesi'nden yapılan açıklamada, Napoli'deki 2. Federico Üniversitesi ve Pascale Enstitüsünün çalışmasıyla, Afrika'dan dönen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişide tespit edilen virüsün, İtalya'da şu ana kadar hiç tanımlanmayan yeni bir mutasyon türü olduğu belirtildi.

Söz konusu türün bölgede ve İtalya'da daha önce rastlanılan türlerle herhangi bir benzerlik göstermediği ve etkisi hakkında çok fazla bilgi olmadığı kaydedildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Napoli'de tespit edilen ve "B.1525" adıyla anılan bu türden İngiltere'de sadece 32 vaka bulunduğu, Nijerya, Danimarka ve ABD'de birkaç vaka daha olduğu yazıldı.

Diğer yandan, ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19'un mutasyona uğramış farklı türlerinin yüzde 60'a varan oranda dolaşımda olduğu basında yer aldı.

Bu arada, Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da bölgelerinde yüzde 17,18 oranında virüsün İngiltere'de görülen daha bulaşıcı türüne rastlandığını, buna ek olarak bir kişide Brezilya'da görülen türden tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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