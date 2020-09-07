İtalya'da son 24 saatte 1108 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 1108 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1108 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 1108 yeni koronavirüs vakası
07.09.2020 19:53 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:57

İtalya'da son 24 saatte 1108 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 278 bin 784'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1108 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 12 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 278 bin 784'e, toplam can kaybı ise 35 bin 553'e ulaştı. Ülkede 210 bin 238 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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