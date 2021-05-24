İtalya'da son 24 saatte 110 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İtalya'da son 24 saatte 110 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 110 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 107 bin 481 testte 2 bin 490 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 15 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 194 bin 672'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 276 bin 439'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 1382'ye geriledi.

Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 110 artarak 125 bin 335'e yükselirken iyileşenlerin sayısı da 7 bin 32 artışla 3 milyon 792 bin 898'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 31 milyon 60 bin 71 oldu. Aşılananların 10 milyon 275 bin 622'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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