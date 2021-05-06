İtalya'da son 24 saatte 11 bin 807 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 11 bin 807 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 11 bin 807 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 11 bin 807 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 82 bin 198'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 11 bin 807 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 82 bin 198'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 324 bin 640 korona virüs testi yapıldığı ve 11 bin 807 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 82 bin 198'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 258 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 122 bin 263'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 15 bin 867 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 402 bin 802 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 60 kişi azalarak 2 bin 308'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 22 milyon 112 bin 154 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 688 bin 864 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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