İtalya'da son 24 saatte 11 bin 68 Kovid-19 vakası kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtalya'da son 24 saatte 11 bin 68 Kovid-19 vakası kaydedildi

14.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:31
İtalya'da son 24 saatte 11 bin 68 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 11 bin 68 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 11 bin 68 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 205 bin 642 testte 11 bin 68 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 721 bin 879'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı düne göre 1370 artarak 402 bin 783 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 221 artışla 93 bin 577'ye, iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 469 artışla 2 milyon 225 bin 519'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 978 bin 284 oldu. Aşılananların 1 milyon 281 bin 49'unun ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kayak pistlerinin açılışı bir kez daha ertelendi

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda kayak pistlerinin açılışını 5 Mart'a erteleyen yeni bir kararname imzaladı.

Karara tepki gösteren sektör temsilcileri ise geçen aralık ayından beri sezon açılışının, yayılmayı arttırabileceği gerekçesiyle sürekli ertelendiğini, bu son erteleme ile sezonun bittiğini savunarak, zararlarının telafisini istedi.

Bu arada, Sağlık Bakanı Speranza'nın danışmanı Prof. Walter Ricciardi ise Kovid-19 ile mücadele stratejisini değiştirerek, ülkede bütünüyle kapanmaya gidilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ricciardi, Kovid-19'un İngiltere'de görülen daha bulaşıcı ve öldürücü türünün, İsviçre'deki kayak pistlerine kadar ulaştığını ve vakaların arttığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da son 24 saatte 11 bin 68 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 22:34:38. #1.16#
title