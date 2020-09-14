İtalya'da son 24 saatte 1008 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 1008 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1008 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 1008 yeni koronavirüs vakası
14.09.2020 20:16 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:21

İtalya'da son 24 saatte 1008 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 288 bin 761'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1008 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 14 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 288 bin 761'e, toplam can kaybı ise 35 bin 624'e ulaştı. Ülkede 211 bin 885 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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