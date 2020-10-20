İtalya'da son 24 saatte 10 bin 874 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 874 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 874 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 434 bin 598'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 874 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 89 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 434 bin 598'e, toplam can kaybı ise 36 bin 705'e ulaştı. Ülkede 255 bin 5 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı