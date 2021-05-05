İtalya'da son 24 saatte 10 bin 585 Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 10 bin 585 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 585 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 585 vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 585 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 327 bin 169 testte 10 bin 585 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 70 bin 400'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 407 bin 129'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 368'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 267 artarak 122 bin 5 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 72 artışla 3 milyon 541 bin 266'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 21 milyon 771 bin 822 oldu. Aşılananların 6 milyon 580 bin 520'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde, Koronavirüs Bilim Teknik Kurulunun (CTS) tavsiyesi doğrultusunda, ülkede halihazırda kullanılan mRNA aşıları; Pfizer/Biontech ile Moderna'nın birinci ve ikinci dozu arasındaki aralığın 6 haftaya çıkarılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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