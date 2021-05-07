İtalya'da son 24 saatte 10 bin 554 yeni vaka
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İtalya'da son 24 saatte 10 bin 554 yeni vaka

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 554 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 554 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 92 bin 747'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 554 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 92 bin 747'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 328 bin 612 korona virüs testi yapıldığı ve 10 bin 554 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 92 bin 747'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 207 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 122 bin 470'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 15 bin 580 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 397 bin 564 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 55 kişi azalarak 2 bin 253'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 22 milyon 644 bin 364 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 877 bin 239 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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