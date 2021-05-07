İtalya'da son 24 saatte 10 bin 554 Kovid-19 vakası kaydedildi
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İtalya'da son 24 saatte 10 bin 554 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 554 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 207 artarak, 122 bin 470'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 207 artarak, 122 bin 470'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 328 bin 612 testte 10 bin 554 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 4 milyon 92 bin 747'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 397 bin 564'e gerilerken, 25 Şubat'tan bu yana ilk kez 400 bin eşiğinin altına düştü.

Yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 253 olarak verildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 207 artarak, 122 bin 470'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 580 artışla 3 milyon 572 bin 713'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 22 milyon 807 bin 444 oldu. Aşılananların 6 milyon 945 bin 793'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün (ISS) haftalık salgın değerlendirme raporunda, virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) önceki hafta 0,85 iken 0,89'a çıktığı belirtildi. Buna karşın vaka görülme sıklığının, her 100 bin vakada 146 iken 127'ye gerilediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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