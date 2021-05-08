İtalya'da son 24 saatte 10 bin 176 yeni vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 176 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 102 bin 921'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 176 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 102 bin 921'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 338 bin 436 korona virüs testi yapıldığı ve 10 bin 176 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 102 bin 921'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 224 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 122 bin 694'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 395 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 390 bin 120 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 42 kişi azalarak 2 bin 211'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 23 milyon 162 bin 51 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 7 milyon 65 bin 634 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı