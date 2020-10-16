İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 650 yeni koronavirüs vakası
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İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 650 yeni koronavirüs vakası

16.10.2020 19:22 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:27
İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 650 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 650 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 650 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 689 bin 257'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 650 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 136 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 689 bin 257'ye, toplam can kaybı ise 43 bin 429'a ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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