İtalya'da sokağa çıkma yasağına tepki gösteren çocuk böyle görüntülendi
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Koronavirüs, İtalya, Güncel, Haber

İtalya'da sokağa çıkma yasağına tepki gösteren çocuk böyle görüntülendi

Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da, kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmaya başlamasının üzerinden yaklaşık 45 gün geçti.

23.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:24
İtalya'da sokağa çıkma yasağına tepki gösteren çocuk böyle görüntülendi

Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da, kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmaya başlamasının üzerinden yaklaşık 45 gün geçti. Evde kalmaktan sıkılan çocuklar duruma isyan ederken, bir çocuğun çığlıkları ise kameralara yansıdı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da sosyal izolasyon uygulaması devam ediyor. 45 gündür sosyal izolasyonun uygulandığı İtalya'da evde kalan çocuklar duruma isyan etti. Evde kalmaktan bunalan çocuklar Başbakan Giuseppe Conte'ye mektup göndererek yalvarması üzerine, nisan ayı başında çocukların, sadece bir ebeveyniyle evinin etrafında kısa süreli vakit geçirmesine izin verildi. Tüm bu kısıtlamalardan sıkılan bir çocuğun dışarı çıkma isyanı ise, annesinin çektiği görüntülere yansıdı. Artık evde kalmaya dayanamadığını ifade eden çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: DHA

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