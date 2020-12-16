İtalya'da sohbet gruplarında çocuk pornografisine karşı dev operasyon: 432 kişi hakkında soruşturma açıldı
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BBC

İtalya'da sohbet gruplarında çocuk pornografisine karşı dev operasyon: 432 kişi hakkında soruşturma açıldı

16.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:21
İtalya'da sohbet gruplarında çocuk pornografisine karşı dev operasyon: 432 kişi hakkında soruşturma açıldı

İtalya'da internet üzerinden çocuk pornografisi içerikli paylaşımlar yapılan gruplara yönelik 53 şehirde operasyon yapıldı.

İtalya'da internet üzerinden çocuk pornografisi içerikli paylaşımlar yapılan gruplara yönelik 53 şehirde operasyon yapıldı. "Lunapark" adı verilen soruşturmanın İtalya'da son yıllarda online çocuk pornografisine karşı yürütülen en büyük operasyon olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 2 yıldır süren soruşturma kapsamında polis, Whatsapp ve Telegram gibi platformlardaki sohbet gruplarına "köstebek" sokarak şüphelileri belirledi.

İncelemeler sonucunda 159 farklı sohbet grubunda çocukların görüntülerini paylaşan 16 yapılanma tespit edildi.

81'i İtalyan vatandaşı olmak üzere 432 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İtalya genelinde yapılan aramalarda ellerinde yasa dışı materyal bulunan en az 15 kişi de gözaltına alındı.

İtalyan zanlılardan ikisinin, çocuk pornografisi gruplarını yönettiği ve bu gruplara dünya genelinden yeni katılımcılar bulmak için çalıştığı belirlendi.

Polisin devlet televizyonu Rai'ye yaptığı açıklamaya göre söz konusu gruplarda İtalyan vatandaşlarının yanı sıra, bazı Avrupa ülkeleri ile ABD, Meksika, Hindistan ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden kişi yer alıyordu.

Polis açıklamasına göre, Covid-19 pandemisinde kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı dönemde internet ortamında bu gibi yasa dışı aktivitelerin arttığı da tespit edildi.

BBC

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