İtalya'da Siyasi Yelpazenin İki Ucu Sistem Karşıtlığında Buluştu

İtalya'da sistem karşıtı iki parti, aşırı solcu 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi koalisyon için anlaştı. 5 Yıldız Hareketi yeni hükümetin programını açıkladı.

Author: euronews-tr

Tags: İtalya siyaseti Beş Yıldız Hareketi İtalyanın borç yükü İtalya ekonomisi Mülteci krizi Posted: 18 mei 2018