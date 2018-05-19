İtalya'da Siyasi Yelpazenin İki Ucu Sistem Karşıtlığında Buluştu

İtalya'da Siyasi Yelpazenin İki Ucu Sistem Karşıtlığında Buluştu

İtalya'da sistem karşıtı iki parti, aşırı solcu 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi koalisyon için anlaştı.

İtalya'da sistem karşıtı iki parti, aşırı solcu 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi koalisyon için anlaştı. 5 Yıldız Hareketi yeni hükümetin programını açıkladı.

Author: avatareuronews-tr

Tags: İtalya siyaseti Beş Yıldız Hareketi İtalyanın borç yükü İtalya ekonomisi Mülteci krizi Posted: 18 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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