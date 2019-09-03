İtalya'da siyasi krizi bitirecek koalisyon hükümetinin önü açıldı

03.09.2019 21:38

İtalya'da sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) üyeleri, parti içi oylamada, merkez sol Demokratik Parti (PD) ile koalisyon hükümeti kurulmasına destek verdi.



5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, partili üyelerin çevrimiçi yapılan oylamada yüzde 79,3 oranında PD ile ortaklığa 'evet' dediğini, yüzde 20,7 oranında da karşı çıktığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle