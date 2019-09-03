İtalya'da siyasi krizi bitirecek koalisyon hükümetinin önü açıldı

İtalya'da siyasi krizi bitirecek koalisyon hükümetinin önü açıldı

İtalya'da sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) üyeleri, pati içi oylamada, merkez sol Demokratik Parti (PD) ile koalisyon hükümeti kurulmasına destek verdi. Oylama, olası bir koalisyon hükümetinin önünü açmış oldu

03.09.2019 21:38
İtalya'da siyasi krizi bitirecek koalisyon hükümetinin önü açıldı

İtalya'da sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) üyeleri, parti içi oylamada, merkez sol Demokratik Parti (PD) ile koalisyon hükümeti kurulmasına destek verdi.


5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, partili üyelerin çevrimiçi yapılan oylamada yüzde 79,3 oranında PD ile ortaklığa 'evet' dediğini, yüzde 20,7 oranında da karşı çıktığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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