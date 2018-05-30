İtalya'da Siyasi Kriz Derinleşiyor İbre Erken Seçime Dönüyor

Üç aydır siyasi krizi atlatamamış olan İtalya'da cumhurbaşkanının koalisyon yapan iki partinin bakan adayını veto etmesi ile ipler yeniden gerildi. Belirsizlik ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Kurulan hükümet güven oyu alamazsa Ağustos'ta erken seçime gidilecek.

Author: euronews-tr

Tags: İtalya siyaseti Posted: 30 mei 2018