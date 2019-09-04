İtalya'da siyasi kriz aşıldı: Yeni hükümet perşembe günü yemin edecek

İtalya'da siyasi kriz aşıldı: Yeni hükümet perşembe günü yemin edecek

İtalya'da Başbakan Conte'nin istifasının ardından başlayan hükümet krizi aşıldı. Yine Conte'nin liderliğinde kurulacak yeni hükümetin perşembe günü yemin ederek göreve başlayacağı açıkladı.

04.09.2019 16:53
İtalya'da siyasi kriz aşıldı: Yeni hükümet perşembe günü yemin edecek

İtalya'da Başbakan Conte'nin istifasının ardından başlayan hükümet krizi aşıldı. Yine Conte'nin liderliğinde kurulacak yeni hükümetin salı günü yemin ederek göreve başlayacağı açıkladı.


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Kaynak: Euronews.com

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