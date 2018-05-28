İtalya'da Siyasi Belirsizlik Piyasaları da Etkiliyor
İtalya'da sistem karşıtı partilerin koalisyon hükümeti kurma çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanması, Avrupa'nın 3'üncü büyük ekonomisinde belirsizliğe neden oldu.
İtalya'da sistem karşıtı partilerin koalisyon hükümeti kurma çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanması, Avrupa'nın 3'üncü büyük ekonomisinde belirsizliğe neden oldu.
Author: euronews-tr
Tags: Alessandria İtalya İtalya ekonomisi Borsa hareketleri Euro Posted: 28 mei 2018
Kaynak: Euronews.com